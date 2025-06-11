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Российские оккупанты блокируют работу экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, - Госатомрегулирование

Среда 11 июня 2025 16:07
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Российские оккупанты блокируют работу экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, - Госатомрегулирование Фото: РФ блокирует работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские оккупационные войска пытаются влиять на деятельность постоянной миссии МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время заседания Совета управляющих Агентства в Вене заявил, что представителям МАГАТЭ ограничивают доступ к критическому оборудованию и системам станции, блокируют ротации, а также запрещают экспертам напрямую общаться с украинским персоналом на площадке.

Доступы предоставляют только заранее, что дает оккупантам возможность скрывать реальное положение дел.

"Присутствие МАГАТЭ не мешает российским оккупантам принимать безответственные и непредсказуемые решения, которые вредят ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС. Работа команды МАГАТЭ на ЗАЭС ограничена и находится под влиянием российских оккупантов", - подчеркнул Кориков.

Он напомнил, что РФ нарушает ряд резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ, что подрывает авторитет международных структур и требует жесткой реакции со стороны Агентства.

Кориков отметил, что возвращение безопасности на ЗАЭС возможно только через ее деоккупацию, вывод всех военных и несанкционированного персонала и возвращение полного контроля над станцией украинским органам согласно лицензиям Госатомрегулирования.

В Украине хотят вернуть контроль над ЗАЭС

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС.

"Она (ЗАЭС. - ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают Запорожскую атомную электростанцию российским ядерным объектом. И поэтому, они не передадут ни одному другому государству.

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