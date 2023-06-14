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"Вегас" виграв дебютний Кубок Стенлі за 6 років після заснування: відео

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Лас-Вегас, Середа 14 червня 2023 09:17
"Вегас" виграв дебютний Кубок Стенлі за 6 років після заснування: відео Фото: "Голден Найтс" із першим в історії Кубком Стенлі (twitter.com/StanleyCup)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою "Вегас Голден Найтс" завершився п'ятий матч фінальної серії плей-офф Національної хокейної ліги проти "Флориди Пантерз". Невадці взяли Кубок Стенлі-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Вегас" – "Флорида" – 9:3 (2:0, 4:1, 3:2); серія – 4:1

Шайби: Стоун, 11:52, 37:15, 54:06, Хейг, 13:41, Мартінес, 30:28, Сміт, 32:13, Амадіо, 39:58, Барбашев, 48:22, Руа, 58:58 – Екблад, 22:15, Райнхарт, 48:47, Беннетт, 51:39

"Голден Найтс" відкрили рахунок у середині першого періоду, коли Стоун утік на ворота флоридців і холоднокровно реалізував нагоду в меншості. Згодом "Вегас" закріпив власну перевагу. Це Хейг проштовхнув шайбу за лінію у метушні на "п'ятаку" гостей.

На старті другої 20-хвилинки "Флорида", здавалося, повернулася до гри – Екблад влучно кинув під поперечину від синьої лінії. Утім, ще до кінця періоду "Голден Найтс" чотирма шайбами фактично гарантував перемогу: Мартінес закинув із правої зони, Сміт замкнув дальню стійку в затяжній атаці, Стоун оформив дубль, а Амадіо результативно зіграв на "п'ятаку".

Гольовий фестиваль продовжився у фінальні 20 хвилин. На гол невадця Барбашева з добивання "Пантерз" відповіли двома – Райнхарт класно кинув під стійку, а Беннетт забив кидком від синьої лінії. Однак, Стоун і Руа добили "Флориду" ще двома шайбами, тож 9:3 у підсумку.

Що відомо про "Вегас Голден Найтс"

Другий наймолодший клуб НХЛ, заснований у 2017 році. 70% акцій належать американському бізнесмену Біллу Фоулі, а представники родини Малуф контролюють 30%.

У дебютному сезоні "Голден Найтс" дійшли до фіналу Кубка Стенлі, де в серії до чотирьох перемог поступилися "Вашингтону" (1:4). П'ятиразовий учасник плей-офф НХЛ. Єдиний невдалий сезон команди – 2021/22, коли "Вегас" фінішував 9-м у Західній конференції.

Перед нинішнім сезоном тренером невадців став Брюс Кессіді. Скаутами "Голден Найтс" у Європі працюють українці Олександр Годинюк і Сергій Гапшенко.

До слова, раніше "Чикаго" виграв драфт-лотерею НХЛ на прийдешнє міжсезоння.

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