Российские оккупанты атаковали стадион гранда хоккейного чемпионата: фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ФХУ в Instagram .

Агрессор накануне повредил очередной объект спортивной инфраструктуры. Теперь от рук российских захватчиков пострадала херсонская "Фаворит-Арена".

"Сегодня в первой половине дня в результате очередного обстрела российскими оккупантами Херсона пострадал игровой дом хоккейного "Днепра" – "Фаворит-Арена", – говорится в заявлении федерации.

Ледовый стадион в Херсоне начал работать в 2009 году. Тогда же восхождение на всеукраинский уровень начала местная команда, которая несколько раз перерождалась. В сезоне 2018/19 "Днепр" стал вице-чемпионом Украины.

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В соревнованиях стартовало 6 команд. Сначала они сыграли по 30 матчей регулярного чемпионата, а затем квартет лучших прошел в плей-офф.

"Днепр" домашние матчи сезона 2022/23 провел в Калуше. Местный ледовый стадион "щуки" делили с "Легионом". Регулярное первенство херсонцы завершили на второй строчке, отстав от "Кременчуга" всего на два пункта.

"Днепр" на стадии 1/2 финала проиграл серию столичному "Соколу" (0:3). Впоследствии киевляне одолели "Кременчуг" в финале (3:2 в серии).