Російські офіцери серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим, - розвідка Британії

Все більше російських офіцерів висловлюють невдоволення щодо військового керівництва РФ. Критика спрямована на міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала ситуацію зі звільненням російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

За даними розвідки, ця подія особливо привертає увагу, бо Попова звільнили не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу. Коментарі російського генерала свідчать про серйозне невдоволення серед офіцерів армії РФ.

При цьому розвідка наголосила, що висловлювання Попова багато у чому перегукуються з заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", - йдеться у повідомленні.

Чистки в армії РФ

Варто зазначити, що після невдалого заколоту "вагнерівців" Міноборони РФ почало чистки серед російських воєначальників. З посад звільняють та відстороняють генералів і офіцерів не лояльних до путінського режиму.

Так, після бунту раптово зник генерал Сергій Суровікін. За даними російських та західних ЗМІ, його утримують у Москві та допитують через те, що він нібито знав плани Пригожина.

Також глава Міноборони РФ Шойгу звільнив генерала Івана Попова. Він звинуватив Міноборони у "обезголовленні армії".

Українські військові називають чистки в російській армії "бійкою під килимом". Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий заявив, що російських воєначальників більше цікавить бізнес, а не армія.

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