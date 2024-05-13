Російські обстріли України стали більш смертоносними, ніж будь-коли, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зниження можливостей протиповітряної оборони України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами з балістичних ракет. Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що поставляється Заходом, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.

Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, проведеним Wall Street Journal, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% у попередні шість місяців. Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%. Показник перехоплення "Шахедів" за останні шість місяців знизився лише на один процентний пункт і становив 82%.

Хоча дані про атаки і перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.

Посилені бомбардування руйнують інфраструктуру і міста, виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російські ВПС у своє небо.

За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.

Дані показують, що за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.

За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.

Дані показують, що за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.

За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи - до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко.

За останні шість місяців Росія випустила 2 628 безпілотників "Шахед". Аналітики кажуть, що ці безпілотники частково використовуються для тестування систем ППО перед запуском ракет.