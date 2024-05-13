Російські обстріли України стали більш смертоносними, ніж будь-коли, - WSJ
Україна збиває російські ракети набагато рідше, ніж на початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Зниження можливостей протиповітряної оборони України пояснюється посиленням атак російських безпілотників і ракет, а також обстрілами з балістичних ракет. Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для системи Patriot, що поставляється Заходом, яка раніше була найкращим захистом від подібних атак.
Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, проведеним Wall Street Journal, за останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% у попередні шість місяців. Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%. Показник перехоплення "Шахедів" за останні шість місяців знизився лише на один процентний пункт і становив 82%.
Хоча дані про атаки і перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.
Посилені бомбардування руйнують інфраструктуру і міста, виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російські ВПС у своє небо.
За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.
Дані показують, що за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.
За словами представника європейської військової розвідки, наступні два або близько того місяці будуть вирішальними для того, чи вдасться стримати російські військово-повітряні сили до того, як в Україну прибудуть нові західні засоби ППО.
Дані показують, що за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.
За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи - до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко.
За останні шість місяців Росія випустила 2 628 безпілотників "Шахед". Аналітики кажуть, що ці безпілотники частково використовуються для тестування систем ППО перед запуском ракет.
Обстріл України 12 травня
12 травня російські окупаційні війська обстріляли Харків та його передмістя. Крім того, під приціл загарбників потрапили Суми.
За даними Сумської ОВА, російські війська завдали ракетних ударів по околицях обласного центру.
Водночас російські війська скинули авіабомбу на Вовчанськ. Внаслідок цієї атаки під уламками опинилася родина.
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