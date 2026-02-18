Російські нагороди викликають амнезію: Сибіга жорстко поставив Сійярто на місце

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відповів угорському колезі Петеру Сійярто на цинічні слова про захист Україною Європи.

Читайте також: Сійярто зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні та втечу чоловіків за кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги в X .

"Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті. Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - зазначив український міністр.

Що передувало

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина "вважає великою брехнею" заяви українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу.

Глава МЗС Угорщини додав, що країна-агресорка не нападала на жодну європейську країну, а безпеку Європи, наголосив він, забезпечує НАТО, а не Україна.

При цьому Сійярто підкреслив, що українці "героїчно борються", однак зауважив, що війна РФ проти України "не є війною Угорщини". Він також заявив, що Будапешт не допускає використання коштів своїх платників податків для допомоги Києву.