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Російські "Молнії" більше не сховаються: що вміє український приймач D-Vision SDR

17:32 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Український приймач бачить нові російські БПЛА (фото: D-Vision)

Українська компанія CODE380 представила кишеньковий приймач D-Vision SDR, який дає змогу в реальному часі перехоплювати відеосигнали з російських безпілотників. Пристрій має допомагати виявляти ворожі ударні дрони, не демаскуючи позиції українських військових.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Що може D-Vision SDR?

Пристрій розроблений на базі програмно-визначеного радіо (SDR) і здатний сканувати частотний діапазон від 500 мегагерц до 8,7 гігагерца без "сліпих зон".

Завдяки програмній гнучкості приймач легко оновлюється під нові характеристики ворожих БПЛА.

Головні технічні параметри пристрою:

Вага: приблизно 290 грамів, що вдвічі легше за конкурентні українські аналоги.

Дальність дії: аналогові відеопотоки з відстані до 10 кілометрів перехоплюються на частотах від 540 мегагерців до 6 гігагерців, а на вищих частотах - від 3,5 до 5 кілометрів.

Покриття нових загроз: приймач повністю охоплює діапазон 4,1-4,5 гігагерца, на який у червні перейшли нові російські ударні дрони "Молнія".

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Порівняння з іншими українськими рішеннями

На ринку пасивних дронових сенсорів D-Vision виділяється рекордно низькою вагою порівняно з іншими вітчизняними розробками:

  • Vydun 7.5 від проєкту Babai важить близько 0,9 кілограма і працює на частотах до 7,5 гігагерца;
  • SENSE-4 від Contra-drone важить 600 грамів із покриттям до 8,2 гігагерца;
  • Chuyka 3.0 від BlueBird Tech важить до 650 грамів і може модернізуватися до 8,8 гігагерца.

Виклики та перехід на цифру

Оскільки аналогові дрони транслюють відео без шифрування, приймачі дають операторам можливість завчасно бачити курс і ціль ворожого БПЛА перед ударом.

Проте експерти застерігають: з часом росіяни повністю перейдуть на цифрові відеопотоки та кабельні оптоволоконні системи керування, з якими актуальні кишенькові детектори й стаціонарні станції наразі не можуть впоратися.

Український мілтек вже готується до майбутніх викликів, закладаючи у нові пристрої можливості для подальших апгрейдів.

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