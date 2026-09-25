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Російські мільярдери шукають лазівки для скасування санкцій ЄС, - Bloomberg

20:15 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Російські мільярдери шукають лазівки для скасування санкцій ЄС, - Bloomberg Ілюстративне фото: олігархи РФ намагаються судитися з ЄС (Колаж РБК-Україна)
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Російські мільярдери шукають шляхи скасування європейських санкцій, надихнувшись прикладами Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, мільярдери Алішер Усманов та Михайло Фрідман стали одними з найвідоміших росіян, яких ЄС виключив зі своїх санкційних списків.

Принаймні двоє російських бізнесменів заявили, що планують детально вивчити досвід Фрідмана для власних судових позовів.

Скасування обмежень відбулося після поступок з боку окремих країн блоку.

Зокрема Люксембург вимагав зняти санкції з Фрідмана через арбітражний позов магната на 16 мільярдів доларів щодо порушення договору про захист інвестицій.

Також Франція клопотала за Усманова в межах угод з Азербайджаном щодо звільнення ув'язненого громадянина.

"Інвестиційний арбітраж може бути ефективним способом тиску на уряди з метою домовленостей або навіть виключення з санкційного списку, і чим більший позов, тим швидшим може бути цей процес", - зазначив партнер московської юрфірми BGP Litigation Сергій Гландін.

Частина підсанкційних олігархів побоюється, що рішення щодо Усманова та Фрідмана спровокує зворотну реакцію урядів ЄС і лише ускладнить роботу російського бізнесу в Європі.

Водночас уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Politico закликав Євросоюз запровадити обмеження проти інших великих бізнесменів РФ.

"ЄС має запровадити санкції проти Володимира Потаніна (головного інвестора "Норнікеля") та сталеливарного магната Володимира Лісіна (власника НЛМК) після рішення зняти обмеження з Усманова та Фрідмана", - наголосив Власюк.

Більшість найбагатших росіян після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році перевели свої активи назад до РФ через неспроможність легко скасувати західні обмеження.

Зараз бізнесмени Потанін та Лісін вже перебувають під персональними санкціями інших країн.

Зокрема, Потанін включений до списків США та Великої Британії, тоді як Лісін перебуває під обмеженнями Австралії та Канади.

Нагадаємо, що Євросоюз офіційно продовжив дію персональних обмежень за загрозу суверенітету України, проте зняв санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Рішення було ухвалене під тиском окремих держав блоку.

Детальніше про те, як олігархам вдалося обійти обмеження та які це матиме наслідки для санкційної політики Заходу, читайте у матеріалі РБК-Україна "Гаманці Путіна. Як Усманов і Фрідман вийшли з-під санкцій ЄС і чому це небезпечно".

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Євросоюз Російська Федерація Санкції проти Росії
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