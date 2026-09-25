Российские миллиардеры ищут лазейки для отмены санкций ЕС, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, миллиардеры Алишер Усманов и Михаил Фридман стали одними из известнейших россиян, которых ЕС исключил из своих санкционных списков.

По крайней мере, двое российских бизнесменов заявили, что планируют детально изучить опыт Фридмана для собственных судебных исков.

Отмена ограничений произошла после уступок со стороны стран блока.

В частности, Люксембург требовал снять санкции с Фридмана из-за арбитражного иска магната на 16 миллиардов долларов относительно нарушения договора о защите инвестиций.

Также Франция ходатайствовала за Усманова в рамках соглашений с Азербайджаном по освобождению заключенного гражданина.

"Инвестиционный арбитраж может быть эффективным способом давления на правительства с целью договоренностей или даже исключения из санкционного списка, и чем больше иск, тем более быстрым может быть этот процесс", - отметил партнер московской юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин.

Часть подсанкционных олигархов опасается, что решение по Усманову и Фридману спровоцирует обратную реакцию правительств ЕС и лишь усложнит работу российского бизнеса в Европе.

В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Politico призвал Евросоюз ввести ограничения против других крупных бизнесменов РФ.

"ЕС должен ввести санкции против Владимира Потанина (главного инвестора "Норникеля") и сталелитейного магната Владимира Лисина (владельца НЛМК) после решения снять ограничения с Усманова и Фридмана", - подчеркнул Власюк.

Большинство самых богатых россиян после начала полномасштабного вторжения в 2022 году перевели свои активы обратно в РФ из-за неспособности легко отменить западные ограничения.

Сейчас бизнесмены Потанин и Лисин находятся под персональными санкциями других стран.

В частности, Потанин включен в списки США и Великобритании, тогда как Лисин находится под ограничениями Австралии и Канады.