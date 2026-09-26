Російські мільярдери хочуть кинути виклик ЄС після поступки щодо Усманова та Фрідмана, - Bloomberg

Російські олігархи вже почали активно вивчати, як мільярдерам Алішеру Усманову та Михайлу Фрідману вдалося вийти з-під санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після кількох років життя із замороженими активами та судових процесів через санкції багато найбагатших російських бізнесменів не очікують, що найближчим часом зможуть позбутися санкційного статусу.

Більшість опитаних мільярдерів та людей з їхнього близького оточення вважають, що виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку санкцій ЄС стало можливим через особливі обставини.

Водночас деякі російські олігархи заявили ЗМІ, що планують детально вивчити цю справу. Вони розраховують, що все-таки вдасться створити юридичний прецедент для їхніх власних процесів.

Опитані експерти зауважили, що справа Усманова та Фрідмана дійсно здатна вплинути на подальший розвиток подій у ЄС. Так, інвестиційний арбітраж може використовуватися як інструмент тиску на уряди для досягнення домовленостей або навіть виключення із санкційних списків.

Ба більше, вказано, що саме масштабніші позови потенційно можуть прискорити переговорний процес.

Усманов і Фрідман стали одними з найбільш відомих російських громадян, яких Євросоюз виключив зі свого санкційного списку. Це також перші подібні випадки після тривалих зусиль однієї з ключових країн-членів ЄС домогтися такого рішення.

Що важливо розуміти: кампанія Франції на підтримку Усманова стала несподіванкою для інших країн ЄС. Суперечки навколо цього питання поставили під загрозу продовження майже 3000 санкційних заходів проти російських громадян та компаній.

Деякі російські бізнесмени наразі скептично оцінюють власні шанси на вихід з-під європейських санкцій.

Вони з іронією зазначають, що навряд чи зможуть знайти європейських в'язнів у дружніх до них країнах, яких можна було б обміняти на власне виключення із санкційних списків.