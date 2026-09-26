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Российские миллиардеры хотят бросить вызов ЕС после уступки Усманову и Фридману, - Bloomberg

22:28 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Российские миллиардеры хотят бросить вызов ЕС после уступки Усманову и Фридману, - Bloomberg Фото: Алишер Усманов и Михаил Фридман (коллаж РБК-Украина)
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Российские олигархи уже начали активно изучать, как миллиардерам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману удалось выйти из-под санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После нескольких лет жизни с замороженными активами и судебными процессами из-за санкций многие богатейшие российские бизнесмены не ожидают, что в ближайшее время смогут избавиться от санкционного статуса.

Большинство опрошенных миллиардеров и людей из их близкого окружения считают, что исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка санкций ЕС стало возможным по особым обстоятельствам.

В то же время некоторые российские олигархи заявили СМИ, что планируют детально изучить это дело. Они рассчитывают, что удастся создать юридический прецедент для их собственных процессов.

Опрошенные эксперты отметили, что дело Усманова и Фридмана действительно способно повлиять на дальнейшее развитие событий в ЕС. Так, инвестиционный арбитраж может использоваться в качестве инструмента давления на правительства для достижения договоренностей или даже исключения из санкционных списков.

Более того, указано, что именно более масштабные иски потенциально могут ускорить переговорный процесс.

Усманов и Фридман стали одними из самых известных российских граждан, исключенных из санкционного списка ЕС. Это также первые подобные случаи после продолжительных усилий одной из ключевых стран - членов ЕС добиться такого решения.

Что важно понимать: кампания Франции в поддержку Усманова стала неожиданностью для других стран ЕС. Споры вокруг этого вопроса поставили под угрозу продление почти 3000 санкционных мер против российских граждан и компаний.

Некоторые российские бизнесмены скептически оценивают собственные шансы на выход из-под европейских санкций.

Они с иронией отмечают, что вряд ли смогут найти европейских заключенных в дружественных странах, которых можно было бы обменять на собственное исключение из санкционных списков.

Ранее мы рассказывали, почему в ЕС уже сожалеют о снятии санкций с Усманова и Фридмана.

Также известно, что Эстония начала публично требовать от Франции объяснений после скандального решения по поводу российских олигархов.

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