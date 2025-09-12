Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"

Головне:

Чого Росія хоче досягти в ході навчань "Захід-2025"?

Які на плани Кремля впливають обмежені ресурси?

Яка стратегія Лукашенка в ході навчань та контактів зі США?

Сьогодні, 12 вересня, в рамках "Союзної держави Росії та Білорусі" розпочинаються стратегічні командно-штабні навчання "Захід-2025". Вони проводяться, як правило, в пікові періоди загострення відносин з НАТО.

Так, вперше "Захід-1999" проводили як відповідь Росії на військову операцію США та НАТО "Союзницька сила" проти Югославії, у зв'язку із війною в Косово. Тоді ж навчання слугували попередженням, аби Альянс не заважав діям РФ у Чечні.

"Захід-2009" проходили після російсько-грузинської війни 2008 року і таким чином Москва знову надсилала попередження Заходу – не заважати їй на пострадянському просторі. А під час навчань 2013-го були відпрацьовані дії з підготовки Росії до агресії проти України.

А напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, на навчаннях "Захід-2021", РФ моделювала стратегічну наступальну операцію з прориву російських військ до Калінінградської області із подальшою окупацією країн Балтії та частини Польщі. Водночас відпрацьовувалось "відбиття спроб України, за підтримки США/НАТО, відновити контроль над Кримом" і подальші наступальні операції на Україну.

Яка мета навчань "Захід-2025"

Цього року легенда навчань, має радше оборонний характер – тільки з деякими елементами наступальних дій. Згідно з нею, умовний противник здійснює серію провокацій: диверсії, кібератаки та спроби вторгнення на території Білорусі та Калінінградської області РФ. Це призводить до локального конфлікту – а далі Росія і Білорусь проводять операції з локалізації, блокування та знищення "незаконних збройних формувань".

Також на навчаннях планується відпрацювати застосування ядерної зброї та ракетного комплексу "Орєшнік" – але, звісно, лише з імітацією пусків.

"Це посилає сигнал Заходу, в тому числі щодо ядерної та гіперзвукової зброї, включаючи Білорусь у цей трек, зокрема як продовження проекції російської військово-політичної могутності на Захід. А також створення безпекової та інформаційної завіси, підтримання в напрузі", – сказав виданню аналітик проекту iSANS Ян Авсєюшкін.

Такі відмінності від попередніх років пов'язані як суто із військовими проблемами, так і з політичними. Зокрема, до Білорусі прибуло значно менше російських військ, порівняно з попередніми навчаннями – майже всі боєздатні підрозділи воюють проти України.

Крім того, відіграє свою роль фактор Трампа. Інциденти на зразок прильоту "Шахедів" у Польщу у президента США не викликали відчутної реакції, однак більш системні дії в ході навчань – це зовсім інша справа.

"Це демонстрація сили перед США і НАТО. Але росіяни бояться зараз дуже сильно напружувати відносини із Заходом, бо це може підштовхнути Трампа до того, щоб він ввів додаткові санкції. Тому навчання мають відносно менші масштаби. І вони віддалені від кордонів Європи", – сказав РБК-Україна полковник у відставці, екс-заступник директора інформаційно-аналітичного департаменту ГУР Сергій Міщенко (ім'я змінено на прохання співрозмовника).

За його словами, Москва не зможе накопичити достатньо сил для атаки на Балтію і Польщу навіть за кілька років, якщо припинить війну проти України. В Росії триває економічна криза, а це обмежує ресурси для відновлення збройних сил.

Навчання "Захід-2017" (фото: Getty Images)

Водночас НАТО ще з 2014 року зміцнює оборону на цьому напрямку. У 2020 році Президенти США та Польщі, Дональд Трамп та Анджей Дуда, уклали угоду про зміну принципу розміщення американських військ в Польщі з ротаційного на постійний. Згідно з нею, чисельність військ США в Польщі було збільшено до 5,5 тисяч солдат і офіцерів, а також домовлено про створення шести американських баз.

Також Пентагон відновив 5-й армійський корпус ЗС США. Він знаходився у Європі з часів Другої світової війни та був розформований у 2013 році. Зараз корпус включає дві ротаційні дивізії, окремий бронекавалерійський полк (фактично – механізована бригада), артилерійську бригаду та бригаду армійської авіації. Штаб корпусу розташований у Польщі. Одна з дивізій – на польській території, друга – в Румунії, а бригади розташовано у Німеччині. До цього слід додати Збройні сили власне країн регіону та багатонаціональний корпус НАТО "Північний Схід".

"В цілому, у Польщі та країнах Балтії кількість військ еквівалентна семи російським арміям. Для того, щоб проти них воювати, тільки в першому ешелоні Росія має розгорнути в 2-3 рази більше своїх сил", – підкреслив Міщенко.

На тлі початку навчань "Захід-2025" Польща стягує до білоруського кордону близько 40 тисяч своїх військових. Звісно, після інциденту із Шахедамиі, коли союзники колективно змогли збити лише чотири дрони, можуть виникнути сумніви у боєготовності сил НАТО. Проте в нинішніх умовах потенціал до стримування Росії у них залишається.

Своя гра Лукашенка

Як не дивно, одним з небагатьох, хто може отримати вигоди від цієї ситуації, є білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

"Зараз, на тлі спроб і зусиль якимось чином налагодити контакти із Заходом, саме нездатність Російської федерації направити більше військ Мінськ використовує для створення іміджу конструктивного, передбачуваного партнера чи контрагента, з яким можна домовлятися", – зазначив виданню Ян Авсєюшкін.

Протягом останніх місяців у Білорусі побували спецпредставники президента США Кіт Келлог та Джон Коул. Під час їх візитів Лукашенко двічі звільняв політв'язнів –всього 66 оcіб. Взамін США 11 вересня зняли санкції з білоруської державної компанії "Белавіа".

"Це (зняття санкцій - ред.) повністю відповідає переговорному процесу між США та офіційним Мінськом. Це не означає, що відбувся повний розворот та стратегічна розрядка у відносинах. Але такі кроки створюють певний простір для тактичних зрушень для офіційного Мінська", – зазначив Авсєюшкін.

Кіт Келлог і Олександр Лукашенко (фото: Getty Images)

При цьому таке зближення відбувається з відома Росії. Напередодні візиту Келлога, під час якого були звільнені перші 14 політв'язнів, з Москви у Мінськ приїздив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

"Це свідчить про певну координацію між Москвою та Мінськом у цьому процесі. Якщо говорити про ступінь автономії Лукашенка, то очевидно, що за останні роки вона значно зменшилася. Стверджувати, що він повністю підпорядкований Москві, неправильно. Стверджувати, що він повністю незалежний, також неправильно", – підкреслив експерт.

А загалом, Росії вигідно тримати Білорусь "незалежною", як свого роду передову базу на заході, через яку можна за потреби демонструвати силу. З іншого боку, вона не потребує додаткового захисту, адже формально не бере участь у війні проти України.

Контекст мирних переговорів

Реалії "на землі" стосовно Польщі та Білорусі накладаються на політичні процеси між США та Росією в рамках мирних переговорів. Наразі вони зайшли в глухий кут, а Путін продовжує імітувати прагнення до миру та потроху розхитувати єдність НАТО.

Як показує випадок з Польщею, Дональд Трамп поки що готовий терпіти такі дії, причини чого так до кінця і не зрозумілі. Так, на інцидент із "Шахедами" в Польщі він відреагував своєрідно, давши привід для дуже різних трактувань його позиції.

"Що з тим, що Росія порушує повітряний простір Польщі дронами? Ось і почалося!", – написав президент США у соцмережі Truth Social.

Реакція інших членів НАТО дає більше підстав для оптимізму. З подачі Великої Британії розглядається посилення ППО над Польщею за участі європейських членів Альянсу.

"Дії Росії так чи інакше підштовхують НАТО до більшого об'єднання і жорсткішої позиції стосовно Росії. І навіть щодо більшої допомоги Україні, зокрема, у сфері протиповітряної оборони", – вважає Міщенко.

У Польщі також є розуміння звʼязку між війною Росії проти України та атакою дронів на Польщу, сказав РБК-Україна віце-директор Центру Мєрошевського, польський експерт у міжнародних справах Лукаш Адамський.

"Всі адекватні політики та експерти розуміють, що треба міцно відповісти на російську провокацію, бо інакше вони будуть повторюватися. Питання тільки, які політичні та військові інструменти вжити, аби відповідь була для російського режиму болісною, але водночас не підвищила ризику прямого залучення Польщі до війни. Потребу подальшої допомоги Україні в її оборонній війні проти Росії теж розуміють", – зазначив Адамський.

Найкращою ж відповіддю на дії Росії зараз має стати новий рівень співпраці України та Альянсу. Наприклад, синхронізація систем ППО, аби військові НАТО могли збивати російські дрони і ракети ще над територією України.

Що ж стосується безпосередньо навчань "Захід-2025", то ніяк не менш важливою за відпрацювання спільних дій Росії та її сателіта, буде інформаційна компонента. "Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків, 90% будуть російські, 10% - на жаль, інші. Буде нагнітатись істерія", – заявив на початку вересня керівник ГУР Кирило Буданов, коментуючи майбутні російсько-білоруські навчання. Тож наступні декілька днів росіяни відкриють, насамперед у соцмережах, ще одну лінію інформаційного фронту.