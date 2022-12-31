Російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море: чи є там ракети

Фото: російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море (Міноборони РФ)

Російська армія на 31 грудня тримає на бойовому чергуванні в акваторіях трьох морів 15 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

Так, у Чорне море росіяни вивели 5 кораблів, а Азовське - один. На їхньому борту немає крилатих ракет. При цьому в Середземному морі чергують 9 ворожих суден, включаючи п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.