Російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море: чи є там ракети
Російська армія на 31 грудня тримає на бойовому чергуванні в акваторіях трьох морів 15 кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.
Так, у Чорне море росіяни вивели 5 кораблів, а Азовське - один. На їхньому борту немає крилатих ракет.
При цьому в Середземному морі чергують 9 ворожих суден, включаючи п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.
Нагадаємо, у четвер, 29 грудня росіяни завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив українськими регіонами 70 ракет. Для ударів також використовувалися військові кораблі у Чорному морі.
Українським силам ППО вдалося знищити 58 ракет.
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