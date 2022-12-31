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Російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море: чи є там ракети

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Субота 31 грудня 2022 11:21
Російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море: чи є там ракети Фото: російські кораблі вийшли на бойове чергування у Чорне море (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія на 31 грудня тримає на бойовому чергуванні в акваторіях трьох морів 15 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

Так, у Чорне море росіяни вивели 5 кораблів, а Азовське - один. На їхньому борту немає крилатих ракет.

При цьому в Середземному морі чергують 9 ворожих суден, включаючи п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня росіяни завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив українськими регіонами 70 ракет. Для ударів також використовувалися військові кораблі у Чорному морі.

Українським силам ППО вдалося знищити 58 ракет.

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