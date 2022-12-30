ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: чи є серед них носії ракет

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 15:59
Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: чи є серед них носії ракет Фото: РФ тримає у Чорному морі носій крилатих ракет (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 10 кораблів. Серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Загальний залп ракетоносія, який перебуває у Чорному морі, - 8 ракет. Також РФ тримає на чергуванні в Азовському морі корабель, у Середземному морі - 9 суден, з яких 5 носіїв "Калібрів", загальний залп - 72 ракети.

Військові зазначають, що за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою прийшли:

  • до Азовського моря - 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 70 ракет, проте сили ППО збили 58 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское море ракети Російська Федерація
NEWS
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок