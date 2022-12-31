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Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: есть ли там ракеты

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Суббота 31 декабря 2022 11:21
Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: есть ли там ракеты Фото: российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия по состоянию на 31 декабря держит на боевом дежурстве в акваториях трех морей 15 кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Так, в Черное море россияне вывели 5 кораблей, а в Азовское - один. На их борту нет крылатых ракет.

При этом в Средиземном море дежурят 9 вражеский суден, включая пять носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Напомним, в четверг, 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил по украинским регионам 70 ракет. Для ударов также использывались военные корабли в Черном море.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 58 ракет.

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