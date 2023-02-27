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Російські кораблі бояться заходити: Неїжпапа розповів про "сіру" зону у Чорному морі

Фото: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кораблі російських окупантів бояться підходити до контрольованих Україною берегів. Так звана "сіра" зона складає близько 25 тисяч квадратних км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу.

"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. Це площею як територія Одеської та Харківської областей разом узяті", - сказав він.

За його словами, загальноекономічна зона України у Чорному морі, яку необхідно звільнити, складає понад 70 тисяч квадратних км.

Неїжпапа підкреслив, що у перші дні повномасштабної війни російські війська було видно у морі неподалік Одеси неозброєним оком, а тепер вони вже не підходять до контрольованих Україною берегів.

Нагадаємо, Неїжпапа повідомляв, що на початку повномасштабного вторгнення Росії морський потенціал нашої країни складав 1:12, а зараз він зріс до 1:4.

Окрім того, всі стратегічні підступи до Одеської області перебувають під контролем українських захисників.

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чорное мореВійна Росії проти України