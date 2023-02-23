ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС заявили про суттєве підвищення морського потенціалу України з початку повномасштабної війни

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 18:59
У ВМС заявили про суттєве підвищення морського потенціалу України з початку повномасштабної війни Фото: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На початку повномасштабної війни морський потенціал України складав 1:12. При цьому зараз він зріс до 1:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Армія FM.

За його словами, станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала певних спроможностей, щоб протистояти ворогу на морі, тому йому вдалося підійти впритул до наших берегів. Саме тому Росія змогла готуватися до повномасштабного висадження морського десанту та здійснювати удари крилатими ракетами "Калібр" по території Україні, які відбуваються й зараз.

При цьому тоді противника все ж зупиняла українська системи розвідки та виявлення надводних цілей, а також берегова артилерія.

"Концентрація ворожих сил і засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, а зараз ми розраховуємо свій потенціал як 1:4", - сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, Неїжпапа зазначав, що всі стратегічні підступи до Одеської області перебувають під контролем українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС ВСУ
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто