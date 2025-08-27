Російські компанії економлять на працівниках, зросли борги по зарплатах

Для порівняння: на початку року таких було 18%, а наприкінці 2024-го - лише 9%. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підприємства найчастіше заморожують найм нових працівників та урізають соцпакети.

Все більше співробітників стикаються зі скасуванням премій, скороченням робочого часу та неповною зайнятістю.

Борги із зарплат лише у липні зросли на 25%: із 1,3 млрд рублів (16,9 млн доларів) до 1,7 млрд рублів (понад 21 млн доларів).

За оцінками експертів, бізнес втрачає ресурси для підтримки зайнятості. Приховане безробіття вже охопило цілі сектори, зокрема автопром, будівництво та суміжні виробництва.

Аналітики наголошують, що це свідчить не лише про падіння внутрішнього попиту, а й про структурну кризу в економіці РФ, коли компанії змушені економити на працівниках замість інвестицій та проєктів.