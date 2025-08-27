RU

Российские компании экономят на работниках, выросли долги по зарплатам

Фото: В России компании массово сокращают расходы на персонал (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во втором квартале 2025 года 30% российских компаний начали экономить на сотрудниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Для сравнения: в начале года таких было 18%, а в конце 2024-го - только 9%. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Предприятия чаще всего замораживают найм новых работников и урезают соцпакеты.

Все больше сотрудников сталкиваются с отменой премий, сокращением рабочего времени и неполной занятостью.

Долги по зарплате только в июле выросли на 25%: с 1,3 млрд рублей (16,9 млн долларов) до 1,7 млрд рублей (более 21 млн долларов).

По оценкам экспертов, бизнес теряет ресурсы для поддержания занятости. Скрытая безработица уже охватила целые секторы, в частности автопром, строительство и смежные производства.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует не только о падении внутреннего спроса, но и о структурном кризисе в экономике РФ, когда компании вынуждены экономить на работниках вместо инвестиций и проектов.

 

Экономика России

Напомним, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.

Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.

