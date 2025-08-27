ua en ru
Російські компанії економлять на працівниках, зросли борги по зарплатах

Середа 27 серпня 2025 09:16
Російські компанії економлять на працівниках, зросли борги по зарплатах
Автор: Владислава Ткаченко

У другому кварталі 2025 року 30% російських компаній почали економити на співробітниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Для порівняння: на початку року таких було 18%, а наприкінці 2024-го - лише 9%. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підприємства найчастіше заморожують найм нових працівників та урізають соцпакети.

Все більше співробітників стикаються зі скасуванням премій, скороченням робочого часу та неповною зайнятістю.

Російські компанії економлять на працівниках, зросли борги по зарплатах

Борги із зарплат лише у липні зросли на 25%: із 1,3 млрд рублів (16,9 млн доларів) до 1,7 млрд рублів (понад 21 млн доларів).

За оцінками експертів, бізнес втрачає ресурси для підтримки зайнятості. Приховане безробіття вже охопило цілі сектори, зокрема автопром, будівництво та суміжні виробництва.

Аналітики наголошують, що це свідчить не лише про падіння внутрішнього попиту, а й про структурну кризу в економіці РФ, коли компанії змушені економити на працівниках замість інвестицій та проєктів.

Економіка Росії

Нагадаємо, що найбільші російські експортери скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік.

Обсяги вантажоперевезень, які 2024 року досягли 15-річного мінімуму, слугують корисним індикатором стану виробничого сектору експортно-орієнтованої економіки Росії.

