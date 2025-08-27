ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российские компании экономят на работниках, выросли долги по зарплатам

Среда 27 августа 2025 09:16
UA EN RU
Российские компании экономят на работниках, выросли долги по зарплатам Фото: В России компании массово сокращают расходы на персонал (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во втором квартале 2025 года 30% российских компаний начали экономить на сотрудниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Для сравнения: в начале года таких было 18%, а в конце 2024-го - только 9%. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Предприятия чаще всего замораживают найм новых работников и урезают соцпакеты.

Все больше сотрудников сталкиваются с отменой премий, сокращением рабочего времени и неполной занятостью.

Российские компании экономят на работниках, выросли долги по зарплатам

Долги по зарплате только в июле выросли на 25%: с 1,3 млрд рублей (16,9 млн долларов) до 1,7 млрд рублей (более 21 млн долларов).

По оценкам экспертов, бизнес теряет ресурсы для поддержания занятости. Скрытая безработица уже охватила целые секторы, в частности автопром, строительство и смежные производства.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует не только о падении внутреннего спроса, но и о структурном кризисе в экономике РФ, когда компании вынуждены экономить на работниках вместо инвестиций и проектов.

Экономика России

Напомним, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.

Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы