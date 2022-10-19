Російські командири пропонують окупантам відкупитися від першої лінії фронту, - СтратКом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Якщо військовослужбовець не бажає перебувати на першій лінії фронту, він зобов'язаний заплатити і його відвезуть в тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗСУ, в районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тисяч рублів на добу. Сума розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з першої лінії до тилу.

"Таким чином, російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв Шойгу та Путін перед відправкою в Україну, але в черговий раз обдурили", - зазначили у СтратКомі.