Російські командири пропонують окупантам відкупитися від першої лінії фронту, - СтратКом

Російські командири роблять бізнес на "спецоперації", пропонуючи окупантам відкупитись від першої лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Якщо військовослужбовець не бажає перебувати на першій лінії фронту, він зобов'язаний заплатити і його відвезуть в тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться у повідомленні.
За даними ЗСУ, в районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тисяч рублів на добу. Сума розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з першої лінії до тилу.
"Таким чином, російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв Шойгу та Путін перед відправкою в Україну, але в черговий раз обдурили", - зазначили у СтратКомі.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, через вісім місяців після початку вторгнення в Україну основні елементи управління збройними силами Росії стають дедалі більш недієздатними. Звільнено четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували в лютому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.