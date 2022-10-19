Российские командиры предлагают оккупантам откупиться от первой линии фронта, - СтратКом

Российские командиры делают бизнес на "спецоперации", предлагая оккупантам откупиться от первой линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Если военнослужащий не желает находиться на первой линии фронта, он обязан заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним", - говорится в сообщении.
По данным ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали из первой линии в тыл.
"Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещал Шойгу и Путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманули", - отметили в СтратКоме.
Напомним, по данным британской разведки, через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.
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