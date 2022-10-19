ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 19 жовтня 2022 08:27
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка Фото: російська армія втрачає генералів та молодших командирів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через вісім місяців після початку вторгнення в Україну основні елементи управління збройними силами Росії стають дедалі більш недієздатними. Звільнено четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на тактичному рівні загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

Свідчення очевидців свідчать про те, що 15 жовтня 2022 року однополчанин розстріляв 11 російських солдатів поблизу Білгорода після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними британської розв'язки, четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували силами вторгнення в лютому 2022 року, звільнено. Їхня заміна поки що мало що зробила для поліпшення бойових характеристик Росії.

"Відсутність наступності у командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", - зазначають у Міноборони Росії.

Раніше британська розвідка назвала дві причини невдач російської армії в Україні: повсюдна корупція та погана логістика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде