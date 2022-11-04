IT-армія України атакувала головний банк Росії

Українська кіберармія атакувала "Газпромбанк" - головний банк Росії, де відкриті рахунки, на які надходить оплата за російські нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал IT-армії України.

Окрім того, що цей банк приймає платежі за російські енергоресурси, він також співпрацює з командуванням Збройних сил РФ і виплачує зарплату і "бойові" російським військовим, зокрема тим, які по-звірячому знущалися над українцями під Києвом. І головне - наразі "Газпромбанк" залишається єдиним великим російським банком, який уникнув західних санкцій. Також ІТ-армія України зламала та викачала дані 650 тисяч учасників найбільшої російської псевдоплатформи для волонтерів - dobro. Українська ІТ-спільнота залишила на координаційній платформі цих "волонтерів" своє звернення.