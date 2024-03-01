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Російські імперські амбіції не мають кордонів, їх необхідно встановити, - МЗС Чехії

Архівне фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські імперські амбіції не знають кордонів. Саме тому необхідно продовжувати допомагати Україні та посилювати тиск на РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Він упевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів, і якби Росії було дозволено це зробити, вона б без вагань напала на інші країни колишнього Східного блоку.

"Поразка України принесе переможцям нові ресурси і відкриє двері для подальших "спеціальних військових операцій" у Центральній і Східній Європі", - сказав Ліпавський.

Що ще сказав Ліпавський

На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російських імперських амбіцій. 

Він також додав, що війна в Україні є і чеською війною, адже на кону стоїть майбутнє. І якщо дозволити РФ знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть й інші "хижаки" по всьому світу. 

За словами Ліпавського, європейці довгий час страждали від "стратегічної прокрастинації" після закінчення холодної війни. Багато хто в Європі вірив, що падіння комунізму принесе епоху миру, демократії та процвітання. Однак, за словами глави МЗС Чехії, це призвело до ігнорування чітких попереджень, таких як війна Росії в Грузії, окупація Криму та вбивства противників режиму в Кремлі.

Чехія та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні

Україна може отримати перші снаряди протягом кількох тижнів у рамках ініціативи, згідно з якою Чехія виступає посередником. Вона координує уряди, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах.

Президент Чехії Петр Павел нещодавно заявив, що Російський диктатор Володимир Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.

А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну.

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