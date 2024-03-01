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Российские имперские амбиции не имеют границ, их необходимо установить, - МИД Чехии

Архивное фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские имперские амбиции не знают границ. Именно поэтому необходимо продолжать помогать Украине и усиливать давление на РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Он уверен, что российские имперские амбиции не знают границ, и если бы России было позволено это сделать, она бы без колебаний напала на другие страны бывшего Восточного блока.

"Поражение Украины принесет победителям новые ресурсы и откроет двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", - сказал Липавский.

Что еще сказал Липавский

По мнению главы чешской дипломатии, необходимо установить границы российских имперских амбиций. 

Он также добавил, что война в Украине является и чешской войной, ведь на кону стоит будущее. И если позволить РФ уничтожить Украину, если ее агрессия останется безнаказанной, за ней последуют и другие "хищники" по всему миру. 

По словам Липавского, европейцы долгое время страдали от "стратегической прокрастинации" после окончания холодной войны. Многие в Европе верили, что падение коммунизма принесет эпоху мира, демократии и процветания. Однако, по словам главы МИД Чехии, это привело к игнорированию четких предупреждений, таких как война России в Грузии, оккупация Крыма и убийства противников режима в Кремле.

Чехия и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине

Украина может получить первые снаряды в течение нескольких недель в рамках инициативы, согласно которой Чехия выступает посредником. Она координирует правительства, желающие профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах.

Президент Чехии Петр Павел недавно заявил, что Российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на полном захвате оккупированных территорий. В частности, в Донбассе.

А премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

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