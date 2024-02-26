Павел назвав головну мету Путіна у війні проти України після переобрання
Російський диктатор Володимир Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.
"Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - заявив він.
При цьому Павло зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".
"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", - заявив він.
Вибори у Росії
У Росії так звані вибори президента намічені на березень 2024 року. Вони триватимуть цілих три дні - з 15 по 17 березня.
Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.
Нещодавно стало відомо, що в Росії відмовили у реєстрації кандидатом на президентські вибори Борису Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.
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