ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські імперські амбіції не мають кордонів, їх необхідно встановити, - МЗС Чехії

П'ятниця 01 березня 2024 23:00
UA EN RU
Російські імперські амбіції не мають кордонів, їх необхідно встановити, - МЗС Чехії Архівне фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські імперські амбіції не знають кордонів. Саме тому необхідно продовжувати допомагати Україні та посилювати тиск на РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Він упевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів, і якби Росії було дозволено це зробити, вона б без вагань напала на інші країни колишнього Східного блоку.

"Поразка України принесе переможцям нові ресурси і відкриє двері для подальших "спеціальних військових операцій" у Центральній і Східній Європі", - сказав Ліпавський.

Що ще сказав Ліпавський

На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російських імперських амбіцій.

Він також додав, що війна в Україні є і чеською війною, адже на кону стоїть майбутнє. І якщо дозволити РФ знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть й інші "хижаки" по всьому світу.

За словами Ліпавського, європейці довгий час страждали від "стратегічної прокрастинації" після закінчення холодної війни. Багато хто в Європі вірив, що падіння комунізму принесе епоху миру, демократії та процвітання. Однак, за словами глави МЗС Чехії, це призвело до ігнорування чітких попереджень, таких як війна Росії в Грузії, окупація Криму та вбивства противників режиму в Кремлі.

Чехія та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні

Україна може отримати перші снаряди протягом кількох тижнів у рамках ініціативи, згідно з якою Чехія виступає посередником. Вона координує уряди, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах.

Президент Чехії Петр Павел нещодавно заявив, що Російський диктатор Володимир Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.

А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чехія Війна в Україні
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня