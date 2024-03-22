Російські хакери намагалися обдурити політиків у Німеччині. Bloomberg розповіло деталі

Російські хакери і шпигуни спробували обдурити представників німецьких політичних партій за допомогою фальшивих запрошень на вечерю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Хакери з угруповання APT29, які пов'язані з російською службою зовнішньої розвідки, раніше були відомі атаками на дипломатичні установи.

Але цього разу вони зосередилися на політичних партіях. Видання пише, що це зрушення вказує на широку загрозу європейським та іншим західним політичним партіям з усього політичного спектра.

Головний аналітик Mandiant Intelligence Джон Халтквіст сказав, що його турбує те, що це може бути не поодинокий випадок, і інші організації можуть стати мішенню хакерів у найближчому майбутньому.

У чому полягала атака

Російські хакери, представившись представниками правоцентристської партії "Християнсько-демократичного союзу" Німеччини, надіслали електронною поштою фальшиве запрошення на званий обід, який, за їхніми твердженнями, відбудеться 1 березня.

У запрошенні охочим узяти участь пропонувалося клацнути посилання, яке направляло їх на шкідливий файл.

У доповіді додано, що перехід російських хакерів до атак на політичні партії відповідає інтересам Кремля в розумінні процесу ухвалення рішень, пов'язаних з Україною та іншими питаннями.

Зв'язок з Україною

У матеріалі зазначено, що деякі з хакерських інструментів, які російські шпигуни використовували в атаці на Німеччину, вперше були виявлені дослідниками безпеки наприкінці січня 2024 року.

"За межами України зараз немає важливішого пріоритету для російських спецслужб, ніж відстеження мінливої політичної динаміки Заходу", - сказав головний аналітик Mandiant Ден Блек.

За його словами, ця атака спрямована не тільки на переслідування ХДС або Німеччини. Він вважає, що це частина ширших зусиль Росії, спрямованих на пошук способів підірвати європейську підтримку України.

Кібератаки на Україну

Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

Раніше VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

У січні правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.