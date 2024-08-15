Російські хакери намагалися атакували екс-посла США в Україні, - Bloomberg

Видання, посилаючись на звіт дослідників групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, заявило, що з лютого кіберзловмисники намагалися викрасти паролі колишніх урядовців і науковців у США, а також відомих російських опозиційних діячів та медіа-організацій.

Так, зловмисники видавали себе за іншого колишнього дипломата, намагаючись обдурити Стівена Пайфера, який працював послом США в Україні з 1998 по 2000 рік. Хакери хотіли змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті. Невідомо, чи вдалося зловмисникам проникнути в електронну скриньку Пайфера.

Як зазначається, хакери є частиною групи, відомої як Cold River. Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов'язували Cold River з ФСБ.

У грудні уряди США та Великої Британії звинуватили групу Cold River у причетності до багатьох кібершпигунських кампаній.