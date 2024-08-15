RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры пытались атаковали экс-посла США в Украине, - Bloomberg

Фото: хакеры РФ пытались атаковали экс-посла США в Украине (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Хакеры, связанные с Кремлем, пытались атаковать бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера. Они хотели сломать его электронную почту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание, ссылаясь на отчет исследователей группы Access Now и Citizen Lab при университете Торонто, заявило, что с февраля киберзлоумышленники пытались украсть пароли бывших чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей и медиа-организаций.

Так, злоумышленники выдавали себя за другого бывшего дипломата, пытаясь обмануть Стивена Пайфера, работавшего послом США в Украине с 1998 по 2000 год. Хакеры хотели вынудить его ввести свои данные на поддельном веб-сайте. Неизвестно, удалось ли злоумышленникам проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Как отмечается, хакеры являются частью группы, известной как Cold River. Западные правительства и компании по кибербезопасности ранее связывали Cold River из ФСБ.

В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности ко многим кибершпионским кампаниям.

 

Недавние хакерские атаки

Напомним, ранее The Washington Post сообщило, что иранские хакеры могли сломать электронную почту сотрудников штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также атаковать компьютеры советников Джо Байдена и Камалы Гаррис.

Также, согласно недавнему отчету Google, Иран совершил длительную фишинговую атаку, жертвами которой стали около десятка людей, связанных с Байденом, Гаррисом и Трампом.

Известно, что ФБР начало расследование взломов хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКибератака