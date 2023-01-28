Російські хакери намагались атакувати Німеччину після рішення про передачу танків

Хакери із Росії атакували офіційні органи та інфраструктуру Німеччини після рішення про передачу Україні танків Leopard-2.

Про це заявила заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За її словами, DDoS-атаки спостерігались в середу та четвер, але німецькі кіберфахівці змогли відбити більшість з них.

"Здебільшого вдалося ці атаки відбити, тож масштабних і серйозних пошкоджень не сталося", - заявила вона.

Гоффман також додала, що Федеральне відомство інформаційної безпеки попередило уразливі інституції та дало поради, як протистояти таким атакам.