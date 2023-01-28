Российские хакеры пытались атаковать Германию после решения о передаче танков

Хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По ее словам, DDoS-атаки наблюдались в среду и четверг, но немецкие киберспециалисты смогли отбить большинство из них.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", - заявила она.

Гоффман также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.