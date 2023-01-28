RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры пытались атаковать Германию после решения о передаче танков

Фото: россияне совершили кибератаку на Германию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, DDoS-атаки наблюдались в среду и четверг, но немецкие киберспециалисты смогли отбить большинство из них.

"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", - заявила она.

Гоффман также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.

Напомним, что киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.

Между тем французский генерал отметил, что Украине удалось совершить "настоящую революцию" в своей киберзащите на фоне атак России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака