Российские хакеры пытались атаковать Германию после решения о передаче танков

Хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.
Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, DDoS-атаки наблюдались в среду и четверг, но немецкие киберспециалисты смогли отбить большинство из них.
"В основном удалось эти атаки отбить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло", - заявила она.
Гоффман также добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.
Напомним, что киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.
Между тем французский генерал отметил, что Украине удалось совершить "настоящую революцию" в своей киберзащите на фоне атак России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.