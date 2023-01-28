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Російські хакери готують кібератаку на союзників України, - канадська розвідка

Фото: російські хакери готують кібератаку на союзників України (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Спецслужби Росії через пов'язаних із ними хакерів найближчим часом готуються вчинити велику кібератаку на партнерів України.

Про це заявив представник Центру з безпеки комунікацій Канади Еван Короневський повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних із РФ хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їхню підтримку уряду України", - заявив Короневський.

Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, також зазначив, що на сьогоднішній день зростання випадків кібернападів на уряд Канади поки що не виявлено.

Раніше в ГУР МО України заявили, що російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона спрямована на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України.

Також ми писали, що хакери з Росії атакували офіційні органи та інфраструктуру Німеччини після рішення про передачу Україні танків Leopard-2.

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КібератакаКанадаРосійська Федерація