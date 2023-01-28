Российские хакеры готовят кибератаку на союзников Украины, - канадская разведка

Спецслужбы России через связанных с ними хакеров в ближайшее время готовятся предпринять крупную кибератаку на партнеров Украины.

Об этом заявил представитель Центра по безопасности коммуникаций Канады Эван Короневский сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Нам известна информация об активизации усилий, связанных с РФ хакеров, которые пытаются скомпрометировать или помешать союзникам Украины, в ответ на их поддержку правительства Украины", - заявил Короневский. Представитель канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, также отметил, что на сегодняшний день роста случаев кибернападений на правительство Канады пока не выявлено.