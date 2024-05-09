Російські хакери атакували всі телеканали провайдера Латвії і показали парад із Москви

Журналісти пишуть, що послуги інтернет-телебачення Balticom відключено, обставини події з'ясовуються. Державна поліція Латвії підключила своїх фахівців, щоб розібратися в події.

Водночас місцеві експерти припускають, що інфраструктуру провайдера не зламали, а атаку було здійснено на партнера з доставки контенту за межами Латвії, водночас Balticom тільки ретранслював змінений контент. Але фахівці впевнені, що те, що трапилося, є частиною гібридної війни Росії. Вони впевнені, що подібні провокації, найімовірніше, триватимуть і в майбутньому, і до них потрібно бути готовими.

"За останній час це вже другий випадок, коли внаслідок кібератаки програми телеканалів, які транслюються в Латвії, замінюються російським пропагандистським контентом", - пише видання.