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Російські хакери атакували всі телеканали провайдера Латвії і показали парад із Москви

Латвія, Четвер 09 травня 2024 16:59
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Російські хакери атакували всі телеканали провайдера Латвії і показали парад із Москви Архівне фото: диктатор Володимир Путін на параді у Москві (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни влаштували кібератаку на всі канали одного з провайдерів у Латвії і відключили мовлення. Замість цього було запущено трансляцію військового параду з Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Журналісти пишуть, що послуги інтернет-телебачення Balticom відключено, обставини події з'ясовуються. Державна поліція Латвії підключила своїх фахівців, щоб розібратися в події.

Водночас місцеві експерти припускають, що інфраструктуру провайдера не зламали, а атаку було здійснено на партнера з доставки контенту за межами Латвії, водночас Balticom тільки ретранслював змінений контент. Але фахівці впевнені, що те, що трапилося, є частиною гібридної війни Росії. Вони впевнені, що подібні провокації, найімовірніше, триватимуть і в майбутньому, і до них потрібно бути готовими.

"За останній час це вже другий випадок, коли внаслідок кібератаки програми телеканалів, які транслюються в Латвії, замінюються російським пропагандистським контентом", - пише видання.

Кібератаки росіян

Росіяни займаються кібератаками не перший рік і під прицілом опиняються члени ЄС, а також США. За останній час росіяни посилили свої атаки.

Учора представники Польщі повідомили, що нещодавно урядові установи опинилися під атакою хакерів, які пов'язані з ГРУ Росії.

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