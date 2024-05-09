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Российские хакеры атаковали все телеканалы провайдера Латвии и показали парад из Москвы

Латвия, Четверг 09 мая 2024 16:59
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Российские хакеры атаковали все телеканалы провайдера Латвии и показали парад из Москвы Архивное фото: диктатор Владимир Путин на параде в Москве (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне устроили кибератаку на все каналы одного из провайдеров в Латвии и отключили вещание. Вместо этого была запущена трансляция военного парада из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Журналисты пишут, что услуги интернет-телевидения Balticom отключены, обстоятельства происшествия выясняются. Государственная полиция Латвии подключила своих специалистов, чтобы разобраться в произошедшем.

При этом местные эксперты предполагают, что инфраструктура провайдера не была взломана, а атака была осуществлена на партнера по доставке контента за пределами Латвии, при этом Balticom только ретранслировал измененный контент. Но специалисты уверены, что случившееся является частью гибридной войны России. Они уверены, что подобные провокации, скорее всего, будут продолжаться и в будущем, и к ним нужно быть готовыми.

"За последнее время это уже второй случай, когда в результате кибератаки программы телеканалов, которые транслируются в Латвии, заменяются российским пропагандистским контентом", - пишет издание.

Кибератаки россиян

Россияне занимаются кибератаками не первый год и под прицелом оказываются члены ЕС, а также США. За последнее время россияне усилили свои атаки.

Вчера представители Польши сообщили, что недавно правительственные учреждения оказались под атакой хакеров, связанных с ГРУ России.

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