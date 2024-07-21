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Російські хакери атакували низку українських Telegram-каналів

Фото: російські хакери атакували українські Telegram-канали (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 21 липня, було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських Telegram-каналів.

Хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Він був розроблений та належить російській компанії. Хакери робили пости у Telegram від імені власників.

Держспецзв'язку рекомендує видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу для усунення проблеми.

"Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок дій хакерів просять звертатися до урядової команди CERT-UA: на електронну пошту incidents@cert.gov.ua або за номером +38 (044) 281-88-25.

 

Дії російських хакерів

Нагадаємо, українців від початку повномасштабного вторгнення попереджали про атаки російських хакерів, а також про фейки та ІПСО, які поширюють у мережі окупанти.

Російські хакери атакують не лише українські ресурси, але країни-союзники України.

Таке, днями в Іспанії правоохоронці затримали трьох проросійських хакерів, які належать до групи NoName057(16). Угрупування атакувало країни, які підтримують Україну у війні.

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