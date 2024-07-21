Російські хакери атакували низку українських Telegram-каналів

Дії російських хакерів

Нагадаємо, українців від початку повномасштабного вторгнення попереджали про атаки російських хакерів, а також про фейки та ІПСО, які поширюють у мережі окупанти.

Російські хакери атакують не лише українські ресурси, але країни-союзники України.

Таке, днями в Іспанії правоохоронці затримали трьох проросійських хакерів, які належать до групи NoName057(16). Угрупування атакувало країни, які підтримують Україну у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.