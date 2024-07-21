Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-каналов

Действия российских хакеров

Напомним, украинцев с начала полномасштабного вторжения предупреждали об атаках российских хакеров, а также о фейках и ИПСО, распространяемых в сети оккупантами.

Российские хакеры атакуют не только украинские ресурсы, но и страны-союзники Украины.

Так, на днях в Испании правоохранители задержали троих пророссийских хакеров, принадлежащих к группе NoName057(16). Группировка атаковала страны, поддерживающие Украину в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.