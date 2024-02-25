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Російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглих, - ISW

Ілюстративне фото: Російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглих (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Високопосадовці РФ намагаються перекласти відповідальність за військові злочини на командирів середньої та нижчої ланки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з командувачем Центрального угрупування військ РФ генералом-полковником Андрієм Мордвічевим, наголосив на необхідності поводження з військовополоненими гуманно.

Російське керівництво, ймовірно, стурбоване міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних військових злочинів Росії та, можливо, відкрито звернулося до українських військовополонених з огляду на нещодавню міжнародну увагу до російських звірств в Україні.

Військові злочини росіян в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення до України. російські окупанти неодноразово чинили воєнні злочини.

За словами генпрокурора України Андрія Костіна, правоохоронці розслідують понад 100 тисяч воєнних злочинів росіян із 2022 року.

До речі, Німеччина зібрала понад 500 відомостей про воєнні злочини РФ в Україні.

Також ми писали, що Болгарія хоче розслідувати воєнні злочини РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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