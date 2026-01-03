Російські дрони вдарили по Київщині: уламки пошкодили будинки та авто

Під час повітряної атаки в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

За інформацією КОВА, постраждалих серед цивільного населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас унаслідок падіння уламків у Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки, гаражне приміщення та два автомобілі. У будинках вибито вікна, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі.

На місцях працюють усі відповідні оперативні служби, які фіксують наслідки чергової ворожої атаки.