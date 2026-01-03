UA

Російські дрони вдарили по Київщині: уламки пошкодили будинки та авто

Ілюстративне фото: російські дрони вдарили по Київщині
Автор: Наталія Кава

У ніч на суботу, 3 січня, російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську військову адміністрацію.

Під час повітряної атаки в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

За інформацією КОВА, постраждалих серед цивільного населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас унаслідок падіння уламків у Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки, гаражне приміщення та два автомобілі. У будинках вибито вікна, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі.

На місцях працюють усі відповідні оперативні служби, які фіксують наслідки чергової ворожої атаки.

Обстріли України

У Харкові 2 січня російські окупанти завдали удару по центру міста двома ракетами. За даними Харківської обласної прокуратури, йшлося про балістичні ракети типу "Іскандер".

Спершу повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок і повністю його зруйнували. Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок атаки загинуло кілька людей, понад 30 отримали поранення.

