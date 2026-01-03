Российские дроны ударили по Киевской области: обломки повредили дома и авто

Во время воздушной атаки в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

По информации КОВА, пострадавших среди гражданского населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время в результате падения обломков в Обуховском районе повреждены два частных дома, гаражное помещение и два автомобиля. В домах выбиты окна, получили повреждения фасады и кровли.

На местах работают все соответствующие оперативные службы, которые фиксируют последствия очередной вражеской атаки.