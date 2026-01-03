RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Российские дроны ударили по Киевской области: обломки повредили дома и авто

Иллюстративное фото: российские дроны ударили по Киевщине (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 3 января, российские войска снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

Во время воздушной атаки в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

По информации КОВА, пострадавших среди гражданского населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время в результате падения обломков в Обуховском районе повреждены два частных дома, гаражное помещение и два автомобиля. В домах выбиты окна, получили повреждения фасады и кровли.

На местах работают все соответствующие оперативные службы, которые фиксируют последствия очередной вражеской атаки.

 

Обстрелы Украины

В Харькове 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру города двумя ракетами. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь шла о баллистических ракетах типа "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом и полностью его разрушили. Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате атаки погибли несколько человек, более 30 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов