Российские дроны ударили по Киевской области: обломки повредили дома и авто

В ночь на субботу, 3 января, российские войска снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную администрацию.
Во время воздушной атаки в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.
По информации КОВА, пострадавших среди гражданского населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
В то же время в результате падения обломков в Обуховском районе повреждены два частных дома, гаражное помещение и два автомобиля. В домах выбиты окна, получили повреждения фасады и кровли.
На местах работают все соответствующие оперативные службы, которые фиксируют последствия очередной вражеской атаки.
В Харькове 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру города двумя ракетами. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь шла о баллистических ракетах типа "Искандер".
Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом и полностью его разрушили. Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.
В результате атаки погибли несколько человек, более 30 получили ранения.