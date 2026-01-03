Російські дрони вдарили по Київщині: уламки пошкодили будинки та авто

У ніч на суботу, 3 січня, російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську військову адміністрацію.

Під час повітряної атаки в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. За інформацією КОВА, постраждалих серед цивільного населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас унаслідок падіння уламків у Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки, гаражне приміщення та два автомобілі. У будинках вибито вікна, зазнали пошкоджень фасади й покрівлі. На місцях працюють усі відповідні оперативні служби, які фіксують наслідки чергової ворожої атаки.