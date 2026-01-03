ua en ru
Российские дроны ударили по Киевской области: обломки повредили дома и авто

Украина, Суббота 03 января 2026 09:20
Российские дроны ударили по Киевской области: обломки повредили дома и авто Иллюстративное фото: российские дроны ударили по Киевщине (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 3 января, российские войска снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

Во время воздушной атаки в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

По информации КОВА, пострадавших среди гражданского населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время в результате падения обломков в Обуховском районе повреждены два частных дома, гаражное помещение и два автомобиля. В домах выбиты окна, получили повреждения фасады и кровли.

На местах работают все соответствующие оперативные службы, которые фиксируют последствия очередной вражеской атаки.

Обстрелы Украины

В Харькове 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру города двумя ракетами. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь шла о баллистических ракетах типа "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом и полностью его разрушили. Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате атаки погибли несколько человек, более 30 получили ранения.

