Щоб зупинити "дроновий терор" Херсона, лінію фронту треба відсунути на 20 км, - Прокудін

"Не буде безпеки, і ми всі це повинні розуміти. Будуть змінюватися частоти, будуть змінюватися технології, і поки ми не відтягнемо лінію фронту 20 кілометрів від Херсона хоча б, цей терор буде продовжуватися", - заявив Прокудін.

За словами очільника військової адміністрації, зараз війна перетворилась на битву технологій, у якій українським військовим доводиться підлаштовуватися під росіян і навпаки. Вже навіть були помічені російські дрони на оптоволокні.

"Це якісь зоряні війни, я не знаю, як їх назвати… ", – додав голова ОВА.

Військова адміністрація намагається убезпечити жителів області, створивши так званий "купол". Він має захистити від ураження дронами, однак бойові дії відбуваються занадто близько до Херсона. Тим часом, за словами Прокудіна, росіяни вихваляються тим, що тероризують мирних жителів Херсонщини.

Лише за минулу добу, за даними ОВА, російські авіаудари пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків у Херсонській області. Окупанти понівечили сільськогосподарську техніку, автомобілі жителів, газопроводи. Внаслідок атак загинули 2 людини, ще шестеро поранені.