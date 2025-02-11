Чтоб остановить "дроновый террор" Херсона, линию фронта нужно отодвинуть на 20 км, - Прокудин

"Не будет безопасности, и мы все это должны понимать. Будут меняться частоты, будут меняться технологии, и пока мы не оттянем линию фронта 20 километров от Херсона хотя бы, этот террор будет продолжаться", - заявил Прокудин.

По словам главы военной администрации, сейчас война превратилась в битву технологий, в которой украинским военным приходится подстраиваться под россиян и наоборот. Уже даже были замечены российские дроны на оптоволокне.

"Это какие-то звездные войны, я не знаю, как их назвать...", - добавил глава ОВА.

Военная администрация пытается обезопасить жителей области, создав так называемый "купол". Он должен защитить от поражения дронами, однако боевые действия происходят слишком близко к Херсону. Между тем, по словам Прокудина, россияне хвастаются тем, что терроризируют мирных жителей Херсонщины.

Только за минувшие сутки, по данным ОВА, российские авиаудары повредили 6 многоэтажек и 12 частных домов в Херсонской области. Оккупанты повредили сельскохозяйственную технику, автомобили жителей, газопроводы. В результате атак погибли 2 человека, еще шестеро ранены.