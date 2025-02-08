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У Херсонській області росіяни скинули вибухівку на хлопця. Поліція евакуювала його

Субота 08 лютого 2025 18:30
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У Херсонській області росіяни скинули вибухівку на хлопця. Поліція евакуювала його Фото: чоловік отримав поранення рук та ніг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти використовуючи дрон, скинули вибухівку на хлопця у Херсонській області. Поліцейські його евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"У Херсонській області поліцейські евакуювали з прифронтового міста хлопця, пораненого внаслідок атаки російського безпілотника", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнили, що через ворожу атаку чоловік отримав вибухову травму, а також численні уламкові поранення рук та ніг внаслідок скиду вибухівки окупантами.

"На щастя, небайдужа місцева жителька відтягла пораненого з вулиці до себе додому й викликала поліцейських", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня, 2 лютого, російські окупанти скинули вибухівку на люк маршрутки в Херсоні, після чого виникла пожежа. Інцидент стався в Дніпровському районі. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

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