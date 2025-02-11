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Російські дрони стали головною причиною загибелі мирних українців, - ООН

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 14:20
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Російські дрони стали головною причиною загибелі мирних українців, - ООН Фото: Дрони стали основною причиною загибелі мирних українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Безпілотники ближньої дії стали найпоширенішою причиною загибелі мирних жителів в Україні в січні 2025 року. Найбільше страждають жителі Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову місію ООН.

Місія ООН повідомила, що в січні 2025 року щонайменше 139 мирних жителів загинули і 738 дістали поранення. Водночас 38 смертей (27%) і 223 поранень (30%) стали результатом атак із використанням безпілотників малої дальності, що скидають вибухівку на мирних жителів, які часто перебувають у своїх автомобілях або в громадському транспорті.

"Безпілотники ближнього радіусу дії тепер становлять одну з найбільш смертоносних загроз для мирних жителів у прифронтових районах", - сказала глава місії Даніель Белль.

Терор у Херсоні

Як зазначають в ООН, дрони, використовувані в більшості атак на близькій відстані, ймовірно, були так званими дронами з видом від першої особи (FPV). Ці дрони оснащені камерами, які надають операторам на землі прямий огляд у реальному часі територій, що перетинаються, і потенційних цілей.

"У принципі, це дає змогу оператору з більшим ступенем упевненості оцінити, чи є потенційна ціль військовим об'єктом, чи цивільною особою, чи об'єктом", - ідеться в повідомленні.

Більшість жертв серед цивільного населення від безпілотників ближнього радіусу дії сталася в контрольованих урядом районах Херсонської області, особливо вздовж річки Дніпро. У січні ці безпілотники стали причиною 70 відсотків усіх жертв серед цивільного населення в регіоні.

Наприклад, удень 6 січня, коли люди поверталися з роботи додому, безпілотник ближнього радіусу дії скинув вибухівку на рейсовий громадський автобус у Херсоні, убивши чоловіка й жінку та поранивши ще вісьмох цивільних осіб (шестеро жінок і двоє чоловіків).

Місія також зафіксувала зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок застосування безпілотників ближнього радіусу дії в інших прифронтових районах, зокрема в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій і Запорізькій областях.

За даними ООН, під час війни загинуло близько 12 500 мирних жителів, зокрема 650 дітей. Організація неодноразово заявляла, що її підрахунки занижені, оскільки до них занесено тільки ті випадки смерті, які вдалося підтвердити її групам.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що лінію фронту необхідно відсунути від Херсона щонайменше на 20 кілометрів, щоб зупинити російський дроновий терор.

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